وزيرة الخزانة الأمريكية: مؤهلات «أجاي بانجا» لقيادة البنك الدولي ستهزم أي انتقادات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم السبت إنها تعتقد أن المؤهلات القوية للمرشح الأمريكي لقيادة البنك الدولي ، الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد أجاي بانجا ، ستتغلب على أي انتقادات لعملية الاختيار.

في مقابلة، أكدت يلين دعمها للتقليد القديم المتمثل في اختيار الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي واختيار أوروبا رئيس صندوق النقد الدولي.

لكنها قالت إن هذا الامتياز يأتي مع مسئولية "ترشيح أقوى مرشح ممكن" للوظيفة.

وقالت يلين: 'لقد أخذنا هذا الأمر على محمل الجد وحاولنا تحديد مرشح نعتقد أنه يجلب المهارات المناسبة لهذه الوظيفة'.. ونأمل أن يتم قبول مرشحنا على نطاق واسع في كل من الدول المقرضة والدول المقترضة.

وقالت يلين إنها مسرورة حتى الآن بالتعليقات الإيجابية من المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين بشأن بانجا ، 63 عامًا ، وهو مواطن أمريكي مولود في الهند وحصل على جوائز تقديرية لعمله في تحويل ماستركارد والعمل على انتشال الناس في البلدان النامية من الفقر.

لكن السرعة التي رشح بها الرئيس جو بايدن بانجا ، في اختيار مفاجئ فور بدء مجلس إدارة البنك الدولي في قبول الترشيحات يوم الخميس ، أثار انتقادات من بعض المجموعات غير الهادفة للربح والمتخصصين في مجال المناخ والتنمية إلى أن الولايات المتحدة لم ترغب أبدًا في إجراء مسابقة مفتوحة لها. وسعى بسرعة لردع المنافسين.

بصفتها أكبر مساهم في البنك الدولي بنسبة 16.35% من قوتها التصويتية ، تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ قوي على سياسات البنك ، ويعمل رئيس البنك بشكل وثيق مع وزارة الخزانة.

وقالت كلير هيلي ، مديرة مركز أبحاث المناخ E3G بواشنطن ، مشيرة إلى إعلان مجلس الإدارة عن عملية الاختيار: 'الكثير من أجل عملية شفافة قائمة على الجدارة مع تشجيع المرشحات بقوة'.

وأضاف هيلي 'الوقت قصير والمخاطر كبيرة لذا من المرجح أن يتم تنحية المخاوف بشأن العملية جانبا لإنجاز الإصلاحات'.

تضغط يلين على البنك الدولي لتنقيح حزمة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى توسيع موارد الإقراض بشكل كبير ومهمته لمعالجة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى.

سيواجه بانجا قائمة صعبة من القضايا حول الشؤون المالية للمؤسسة وهيكل رأس المال منذ البداية - المشاكل الشائكة التي يجب أن يعالجها بينما يعيد تشكيل البنك إلى قوة لمكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى دوره التقليدي كمكافح للفقر.

وقالت يلين: «هناك اتفاق واسع على أننا بحاجة إلى تعبئة رأس المال الخاص».. «هذا فرد لديه فرصة أفضل لتحقيق ذلك أكثر من أي شخص آخر يمكنني التفكير فيه بصدق».

وأضافت أن خلفيته «مختلفة حقًا» عن رؤساء البنك الدولي السابقين ، الذين غالبًا ما يتم اختيارهم من مناصب في الخدمة الحكومية.

وقالت: «هذا هو الشخص الذي نشأ في الأسواق الناشئة ، وأمضى معظم حياته المهنية في العمل في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ، وهو يفهم حقًا بعمق وعاش في البلدان التي تواجه تحديات تنموية».