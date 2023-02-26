صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن إصابات لاعبي النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: “تأكد غياب محمود متولي وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي القادمه للإصابة”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي والسلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى نقطة من مباراتين، بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

من جانب آخر، يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر اليوم للإعلان عن الراعي الخامس، وذلك بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الشركة التي ترعى النادي لمدة أربع سنوات قادمة.