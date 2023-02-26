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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف صعب.. تعليق ناري من شوبير على تعادل الأهلي أمام صن داونز 

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

علّق الإعلامي أحمد شوبير عن تعادل الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية : "الأهلي وضع نفسه في موقف صعب للغاية في التأهل، وخاصة أن صن داونز سوف يلعب مع الهلال في السودان".

وأضاف: "الأهلي أصبح مطالبًا بالفوز على القطن الكاميرون ثم الفوز على صن داونز في بريتوريا ثم الفوز على الهلال السوداني".

وتابع: "كولر لم يتعامل من الناحية الفنية بشكل جيد، وذلك بعد قرار مشاركة بيرسي تاو في مركز رأس الحربة وتجاهل كهربا وشريف، كما أن المستوى الذي ظهر به أحمد عبد القادر غريب للغاية حيث لم يؤد بشكل جيد".

واختتم: "تبديلات كولر تعتبر متأخرة للغاية، كما لم يسرع من خطوات غلق وسط الملعب بعد التقدم على صن داونز، ولذلك أصبحت فرصة الأهلي صعبة في التأهل".

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