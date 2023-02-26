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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم مهرجان "تفانين للأشغال والفنون"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة مها عبد المنعم مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهرجانا بعنوان "تفانين للأشغال والفنون".

ضم المهرجان مجموعة من الورش الفنية المتخصصة في الفن التشكيلي ( الرسم - التصوير - النحت - الخزف - الأشغال الفنية - الإكسسوار- أشغال المعادن - أشغال النجارة - التوظيفات النسجية ) ومجموعة من عروض العرائس.

كما اشتمل المهرجان على عقد اليوم المفتوح الذي عرض فيه مجموعة من المنتجات الفنية لطلاب وخريجي الكلية، كذلك تضمن المهرجان عرضا لمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة في تخصصات فنية مختلفة.

جامعة حلوان الفن التشكيلي كلية التربية Jobs Education

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