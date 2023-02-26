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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفيدرالية الإفريقية.. موعد مباراة بيراميدز وأسكو والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز

​يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز  نظيره أسكو كارا، على ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم، بالجولة الثالثة من منافسات مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.

 

ويسعى بيراميدز أيضا في تحقيق الانتصار الأول له في دور المجموعات، بعد تعادله في أول جولتين مع الجيش الملكي المغربي وفيوتشر.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة.

 

ويعاني فريق بيراميدز أمام فريق أسكو كارا، من غياب الثنائي المغربي الوسط وليد الكرتي، لاعب الوسط، ومحمد الشيبي، الظهير الأيمن، بسبب الإصابة وسيعود رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

 

ويسعى بيراميدز إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

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