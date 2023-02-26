مدرب الأهلي السابق يرحل عن الدوري السعودي تمهيداً لتولي تدريب الوداد المغربي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب الفريق بالتراضي، وذلك وفقاً لرغبة الطرفين.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الفرنسي كارتيرون سيتولى تدريب نادي الوداد المغربي خلفاً للتونسي مهدي النفطي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتفاق السعودي عبر تويتر: “اتفقت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون على فسخ العقد، وذلك بالتراضي بين الطرفين، متمنين له التوفيق في مشواره القادم”.

وأضاف: “فيما قررت الإدارة تعيين الإسباني أنطونيو كازورلا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم”.

وكان كارتيرون قد تولي تدريب الأهلي من قبل ووصل معه إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسر اللقب لصالح فريق الترجي التونسي.

كارتيرون إلى الدوري السعودي

كما درب الزمالك أيضاً وحصل معه على بطولتي السوبر المصري والإفريقي، قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي.