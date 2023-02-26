على طريقة أديل.. أنغام تنفصل عن صالح عبد النبي في "نسينا نعيش"

طرحت أنغام منذ قليل فيديو كليب أغنية “نسينا نعيش”، الذي يشارك فيه معها الموديل والممثل اللبناني صالح عبد النبي للمرة الثانية، بعدما ظهر معها في كليب خليني شوية معاك" منذ حوالي شهر.

وعلى طريقة أغنية أديل الشهيرة Hello التي حققت أكثر من 3 مليارات مشاهدة عبر يوتيوب، ظهر صالح عبد النبي للمرة الثانية مع أنغام في فيديو كليب “نسينا نعيش”، لتعلن انتهاء قصة الحب التي برزت بينهما في الأغنية الأولى.

واستعان مخرج فيديو كليب أنغام الجديد بتقنية الأبيض والأسود، على غرار أغنية Hello التي حققت شهرة ونجاحا كبيرا للمطربة العالمية أديل، ومالت الكلمات لنفس الطابع الحزين.

أغنية “نسينا نعيش” من كلمات جمال الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، فيما كانت أغنية “خليني شوية معاك”، من كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

معلومات عن صالح عبد النبي

اشتهر الممثل والموديل اللبناني صالح عبد النبي من خلال المشاركة في العديد من أغاني وفيديو كليبات الفنانة نانسي عجرم.

ظهر صالح عبد النبي مع نانسي عجرم في أغاني عديدة منها:( سحر عيونه، لون عيونك، في حاجات)، كما شارك بالتمثيل في العديدمن الأعمال الشهيرة منها مسلسل ريح المدام، إلا أنا، العائدون، نمرة اتنين، هربانة منها.