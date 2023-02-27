الصين .. 3.95 تريليون دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.25 تريليون يوان (حوالي 3.95 تريليون دولار أمريكي) بحلول نهاية يناير 2023.

وأضافت الجمعية الصينية لإدارة الأصول أنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك إجمالي 10607 صناديق اكتتاب عام تديرها 142 شركة لإدارة الصناديق فى الصين.

وكشفت بيانات الجمعية أن حجم الصناديق المغلقة فى الصين بلغ أكثر من 3.58 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.67 تريليون يوان.

47 شركة ذات تمويل أجنبي

وقالت الجمعية الصينية لإدارة الأصول إن من بين الـ142 شركة لإدارة الصناديق، هناك 47 شركة منها ذات تمويل أجنبي و95 شركة محلية.