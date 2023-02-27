عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احم عينيك.. كيفية تفعيل الوضع المظلم في كل مواقع الويب 

كيفية تفعيل الوضع
كيفية تفعيل الوضع المظلم في كل مواقع الويب 

يأتي متصفح جوجل كروم Google Chrome مع ميزة الوضع المظلم "Dark Mode" التي تم إطلاقها منذ فترة لحماية أعين المستخدمين والتخفيف من التعرض للضوء الأزرق الضار ، والذي يمكن لبعض مواقع الويب التبديل إليه تلقائيًا إذا كان الموقع يدعمه، ومع ذلك ، لا تدعم معظم مواقع الويب الميزة. 

 

و يقدم متصفح كروم ميزة جديدة تسمى "Force Dark Mode for Web Contents" أو "فرض الوضع الداكن لمحتويات الويب" ، والتي يمكنها تغير جميع مواقع الويب إلى الوضع المظلم، وذلك بحسب The Economic Times.  

 

ولا يؤدي تمكين خيار "فرض الوضع الداكن لمحتويات الويب" في متصفح كروم إلا عندما يتم تمكين الوضع المظلم في كروم أولا ، و في نظام التشغيل Windows 10 ، انتقل إلى الإعدادات ثم  التخصيص ثم الألوان ، ثم اختر "داكن" ضمن "اختر وضع التطبيق الافتراضي الخاص بك". 

 

أما بالنسبة لنظام macOS ، فيمكنك ببساطة الانتقال إلى تفضيلات النظام ثم عام وتنشيط الوضع المظلم.

 

كيفية تمكين الوضع المظلم في جوجل كروم ؟

 

ادخل على متصفح Google Chrome 

اكتب "Chrome: // flags" في شريط العناوين واضغط على Enter 

ابحث عن "الوضع المظلم" في مربع البحث في أعلى صفحة التجارب. 

انقر فوق المربع على يمين "وضع الظلام التلقائي لمحتويات الويب" وحدد "ممكّن" كإعداد افتراضي يمكنك بعد ذلك تصفح الويب ومعرفة كيف يعمل. 

ويمكنك دائمًا العودة إلى شاشة تجارب كروم ، وتغيير الخيار مرة أخرى إلى "افتراضي" ، وإعادة تشغيل المتصفح، إلا أن تعطيل هذا الخيار سيمنع كروم من تغيير ألوان الموقع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

يدفعنا للحرب مع روسيا.. انقسام حاد بالحزب الجمهوري الأمريكي بشأن دعم أوكرانيا

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ