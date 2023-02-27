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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رفض التراجع عن معاقبة لاعبي الفريق الأحمر بعد السقوط في فخ التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"كولر يتمسك بفرض عقوبات مالية مغلظة على جميع لاعبي فريق الأهلي التى شاركت فى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.


وتابع:" كولر يتمسك بخطوة توقيع عقوبات على اللاعبين بسبب التهاون فى تنفيذ بعض القرارات الفنية، وهو ما تسبب فى عودة صن داونز للقاء بعد تقدم الأهلى بنتيجة 1/2 ".

تصريحات كارتيرون..

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أكد باتريس كارتيرون إعجابه بمستوى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مدربه مارسيل كولر.

قال كارتيرون في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أدى بشكل جيد جدا أمام ريال مدريد، وحرصت على تدعيم محمد شريف".

أضاف: "لم يكن الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا مثاليا بالنسبة للأهلي، لكني أثق في أن الفريق سيتأهل إلى ربع النهائي وسيتخطى عقبة دور المجموعات، رغم أن الأهلي في مجموعة صعبة".

واختتم: "الأهلي يؤدي بشكل جيد مع كولر، وأعتقد أن الفريق قادر على العودة من جديد في أفريقيا وتخطي عقبة المجموعات".

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