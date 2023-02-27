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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة: حسام حسن من أفضل المهاجمين بمصر.. وعدم نجاحه مع الأهلي سببه «نفسي»

صدى البلد

قال أحمد حسن مكي مدرب فريق سموحة، إن الفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود، بثلاثة أهداف نظيفة، في الدوري، مهم للغاية، ودفع الفريق إلى الأمام في ترتيب المسابقة.

وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو سموحة، كان لديهم إصرارا على الفوز، كونهم يعلمون أهمية الـ3 نقاط في هذه المباراة.

وأشار إلى أن أحمد سامي ليس غريب على سموحة أو اللاعبين، وهناك تبادل من الاحترام والود بينهم وبين الجهاز الفني بالكامل، مؤكدًا أن اللاعبين يخوضون التدريبات بحب وإخلاص شديد.

وواصل تصريحاته، بأن حسام حسن مهاجم سموحة، من أفضل المهاجمين في مصر، ويلعب رقم 1 في المنتخب الوطني، ولديه إصرار وتحدٍ كبير، لإثبات نفسه أمام الجميع.

واختتم تصريحاته «عدم نجاح تجربة حسام حسن مع الأهلي، نفسي أكثر من أي سبب آخر، خاصة وأن علاقته بنادي سموحة ومسؤوليه مميزة للغاية، ويلعب بدون ضغوط، فضلًا عن أنه يتدرب بشكل مميز للغاية».

 

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