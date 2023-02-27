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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الداخلية .. ترتيب النادي الأهلي في جدول الدوري المصري

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مرتقبة أمام نظيره الداخلية، مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين المؤجلة في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة النادي الأهلي والداخلية فى الدوري والقناة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والداخلية 

ويلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي نظيره فريق الداخلية فى تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء فى اطار منافسات الدوري الممتاز . 

ويحتل فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.

فيما يقبع فريق الداخلية منافس النادي الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. 

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القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والداخلية

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي ونظيره الداخلية غدا الثلاثاء فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الي مواصلة سلسلة الانتصارات فى الدوري المحلي والحفاظ على صدارة ترتيب جدول المسابقة المحلية. 

ويعول الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على تقديم لاعبيه مردودا قويا امام الداخلية استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني السبت المقبل فى اطار منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا. 

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الأهلي في صدارة ترتيب الدوري 

يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من 16 مباراة خاضها المارد الأحمر وتتبقى له 3 مباريات مؤجلة منها لقاء الداخلية غدا الثلاثاء. 

وحل فريق بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 38 نقطة وفيوتشر ثالثا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف . 

وجاء فى المركز الرابع فريق الاتحاد السكندرى برصيد 33 نقطة والزمالك خامسا برصيد 32 نقطة والمقاولون سادسا بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.

واحتل فريق غزل المحلة المركز السابع برصيد 27 نقطة وسموحة ثامنا ب 24 نقطة وفاركو تاسعا برصيد 23 نقطة وأسوان عاشرا ب 22  نقطة والمصري حادي عشر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف .

فيما تذيل فريق الإسماعيلي المركز قبل الأخير والبنك الأهلي الأخير وكلا منهما فى جعبته 14 نقطة. 

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صدمة فى الأهلي 

وقالت قناة الأهلي: "أن علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من إجهاد عضلي وهناك احتمالية حول غيابه عن مباراة الداخلية القادمة.

وأضافت: “سيتم تحديد موقف مشاركة عمرو السولية مع الأهلي أمام الداخلية أم لا”.

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إصابات الأهلي قبل مواجهة الداخلية فى الدوري 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن إصابات النادي الأهلي قبل مواجهة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية “ فيسبوك” ، ‏تأكد غياب الثلاثي محمود متولي وحسين الشحات  ومحمد عبد المنعم عن مباراة الاهلي القادمه أمام نظيره فريق الداخلية بالدوري الممتاز للإصابة.
 

الأهلى الداخلية الدوري المصري الزمالك بيراميدز غزل المحلة كولر

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