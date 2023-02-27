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مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة عن ما وصلت إليه أسعار اللحوم اليوم الاثنين، من الاستقرار، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام الجاري، تجاوزت خلالها 220 جنيها للكيلو، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة في منافذها، لحوما طازجة ومجمدة بأقل من السوق بأكثر من 85 جنيهًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاء تدخل وزارتي الزراعة والتموين في مواجهة الأسعار والتي أسفرت عن تراجع أسعار الدواجن والبيض والأرز، كسلع مهمة، ليشكل خطوة حاسمة في إعادة الأسعار الى مستواها الطبيعي.

وسجلت أسعار اللحوم، اليوم، إستقرارا وثباتا في محلات الجزارة، حيث جاء سعر كيلو اللحم الضأن الطازج ما بين 180 و250 جنيها، فيما سجل سعر كيلو كباب الحلة الطازج اليوم ما بين 180 لـ220 جنيها.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

اسعار اللحوم اسعار الدواجن البيض الارز وزارة التموين والتجارة الداخلية

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