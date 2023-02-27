أستاذ جامعي يتوفى أثناء مناقشة رسالة ماجستير … وموقف إنساني من تكنولوجيا حلوان

قامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، حفل تكريم لموظفي الكلية، كما حرصت الكلية علي تكريم الدكتور أحمد محمد عطا الله والذي وافته المنية أثناء أداء عمله حيث توفي الدكتور اثناء مناقشة رسالة ماجستير لأحد الباحثين.

وقام الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بتقديم درع لنجل الدكتور أحمد محمد عطا الله وتقدم الباحث والساده الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالشكر والثناء علي مجهوده في الرسالة قبل وفاته داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قام الدكتور حلمي عواد رئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية ، بالوقوف حداد علي روح الدكتور أحمد محمد عطالله أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية - كلية الهندسة ـــ جامعة عين شمس حيث كان ضمن هيئه الاشراف علي رسالة الماجستير الخاصة بالباحث عبدالله يوسف الذى نوقشت رسالته بالكلية.

و نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل تكريم لخمسة من الموظفين المحالين علي المعاش بكلية التكنولوجيا والتعليم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة ياسر السيد أمين الكلية .

وجه عميد الكلية كلمة تهنئه في بداية الحفل للسادة الموظفين المحالين لسن المعاش وأشاد بمجهوداتهم الرائعة خلال التاريخ الوظيفي لهم .

وقال إن مثل هذه الحفلات تبني قصوراَ من الود والمحبة وتنمي روح الانتماء للمكان ، و ذكر ان البلاد مرت بفترة عصيبة مُنعت فيها الحفلات والتجمعات ولذلك لم يُتاح لنا الفرصة لعمل مثل هذه الحفلات و قمنا بدعوة الموظفين الذين لم يتم تكريمهم سابقاً وتفضلوا بالحضور للتكريم مع الموظفين المحالين حاليا علي المعاش وتم تسليم شهادات تكريم لسيادتهم كما تم دعوة جميع السادة المحالين علي المعاش من الكلية للم شمل الموظفين واحياء الذكريات الجميلة بينهم .

من جانبه قال الدكتور صبري علام رئيس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، إن سن المعاش هو بدايه حياة جديدة للجميع فلابد من استثماره فيما هو مفيد واشاد بدور المرأة العاملة في المجتمع وهنأ الجميع.

كما أشاد الدكتور محمد جوده المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية بالدور الذي يقوم به موظفي الكليه ومدي تفانيهم في العمل والاخلاص فيه ، وقال الدكتور حسام حجازي انه ممتن كل الامتنان لكل موظفي الكلية وتقدم بالشكر للجميع.

وأعرب وكيل الكلية لشئون الطلاب، عن مدى حبه واحترامه لموظفي الكلية ، وقال إنهم مثال للعمل الدؤوب والنشاط والتحمل وأظهر آمين الكلية فرحته بهذا الجمع الراقي الذي ضم العديد من الشخصيات المحترمة التي فارقت المكان بإحالتهم للمعاش ولكنهم تركوا بصمات جميلة ورائعة في قلب كل واحد في الكلية.

كما تقدم الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلمة شكر وتقدير للمحالين لسن المعاش وأعرب عن مدي سعادته بالعمل معهم وأشاد عميد الكلية بالتنظيم الباهر للحفل وتمني أن تدوم روح المحبة بين الجميع.

جدير بالذكر أن الموظفين المحالين لسن المعاش هم: فاتن عبدالله رئيس قسم سير الدراسة ، ومني فؤاد رئيس قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، وحمدي عبد العزيز الموظف بقسم التوريدات بالكلية ، وإيمان عبدالعاطي رئيس قسم الاستحقاقات ، و مدحت سعودي فني تبريد وتكييف بالكلية.

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