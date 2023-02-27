عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي يتوفى أثناء مناقشة رسالة ماجستير … وموقف إنساني من تكنولوجيا حلوان

صدى البلد

قامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، حفل تكريم لموظفي الكلية، كما حرصت الكلية علي تكريم الدكتور أحمد محمد عطا الله والذي وافته المنية أثناء أداء عمله حيث توفي الدكتور اثناء مناقشة رسالة ماجستير لأحد الباحثين.

وقام الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بتقديم درع لنجل الدكتور أحمد محمد عطا الله وتقدم الباحث والساده الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالشكر والثناء علي مجهوده في الرسالة قبل وفاته داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قام الدكتور حلمي عواد رئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية ، بالوقوف حداد علي روح الدكتور أحمد محمد عطالله أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية - كلية الهندسة ـــ جامعة عين شمس حيث كان ضمن هيئه الاشراف علي رسالة الماجستير الخاصة بالباحث عبدالله يوسف الذى نوقشت رسالته بالكلية.

مفاجأة.. ما علاقة حركة القمر والكواكب بـ زلازل الأرض؟

و نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل تكريم لخمسة  من الموظفين المحالين علي المعاش بكلية التكنولوجيا والتعليم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة ياسر السيد أمين الكلية .

وجه عميد الكلية كلمة تهنئه في بداية الحفل للسادة الموظفين المحالين لسن المعاش  وأشاد بمجهوداتهم الرائعة خلال التاريخ الوظيفي لهم  .

وقال إن مثل هذه الحفلات تبني قصوراَ من الود والمحبة  وتنمي روح الانتماء للمكان ، و ذكر ان البلاد مرت بفترة عصيبة مُنعت فيها الحفلات والتجمعات ولذلك لم يُتاح لنا الفرصة لعمل مثل هذه الحفلات و قمنا بدعوة الموظفين الذين لم يتم تكريمهم سابقاً وتفضلوا بالحضور للتكريم مع الموظفين المحالين حاليا علي المعاش وتم تسليم شهادات تكريم  لسيادتهم كما تم دعوة جميع السادة المحالين علي المعاش من الكلية للم شمل الموظفين واحياء الذكريات الجميلة بينهم .

من جانبه قال الدكتور صبري علام رئيس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، إن سن المعاش هو بدايه حياة جديدة للجميع فلابد من استثماره فيما هو مفيد واشاد بدور المرأة العاملة في المجتمع وهنأ الجميع.

كما أشاد الدكتور محمد جوده المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية بالدور الذي يقوم به موظفي الكليه ومدي تفانيهم في العمل والاخلاص فيه ، وقال الدكتور حسام حجازي انه ممتن كل الامتنان لكل موظفي الكلية وتقدم بالشكر للجميع.

وأعرب وكيل الكلية لشئون الطلاب، عن مدى حبه واحترامه لموظفي الكلية ، وقال إنهم مثال للعمل الدؤوب والنشاط والتحمل وأظهر آمين الكلية فرحته بهذا الجمع الراقي الذي ضم العديد من الشخصيات المحترمة التي فارقت المكان بإحالتهم للمعاش ولكنهم تركوا بصمات جميلة  ورائعة في قلب كل واحد في الكلية.

كما تقدم الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلمة شكر وتقدير للمحالين لسن المعاش وأعرب عن مدي سعادته بالعمل معهم وأشاد عميد الكلية بالتنظيم  الباهر للحفل وتمني أن تدوم روح المحبة بين الجميع.

جدير بالذكر أن الموظفين المحالين لسن المعاش هم: فاتن عبدالله رئيس قسم سير الدراسة  ، ومني فؤاد رئيس قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، وحمدي عبد العزيز الموظف بقسم التوريدات  بالكلية ، وإيمان عبدالعاطي رئيس قسم الاستحقاقات  ، و مدحت سعودي فني تبريد وتكييف بالكلية.

8bf097ac-71c7-4f33-bfc5-9d34e50ad2a2
8bf097ac-71c7-4f33-bfc5-9d34e50ad2a2
970d5e8d-bc5d-4879-9a7d-0ee3166c8b85
970d5e8d-bc5d-4879-9a7d-0ee3166c8b85
2f849b18-3c8d-417a-8574-9282b01a1dd5
2f849b18-3c8d-417a-8574-9282b01a1dd5
9e30b59f-6d7a-4214-9ded-69319948e3f3
9e30b59f-6d7a-4214-9ded-69319948e3f3
7eab353d-825f-412c-aa5f-dfb9f70a46fd
7eab353d-825f-412c-aa5f-dfb9f70a46fd
a010c823-e694-46d7-b0b1-5f9b71a33aff
a010c823-e694-46d7-b0b1-5f9b71a33aff
1099fbe2-9cfb-44a8-9b63-0ab27c3d1eff
1099fbe2-9cfb-44a8-9b63-0ab27c3d1eff
جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وافته المنية أثناء أداء عمله الدكتور أحمد محمد عطا الله قسم تكنولوجيا الكهرباء Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ