الوضع كارثي.. بيان عاجل من البنك الدولي بشأن زلازل تركيا وسوريا

قال البنك الدولي اليوم "الأثنين"، إنه يعتبر الأضرار الناجمة عن الزلزال في سوريا كارثية للغاية، وذلك بسبب ضعف المعدات والإمكانيات التي كانت تستخدم في إزالة الأنقاض في سوريا نتيجة الحرب.

وأضاف البنك الدولي، أنه سيتم إصدار تقديرات بشأن أضرار الزلزال في سوريا والوضع هناك كارثي.

وعن تركيا، قال البنك الدولي، إن الناتج المحلي في تركيا سينكمش بنحو 4% بسبب الزلزال، لافتا إلى أن الزلزال في تركيا تسبب بأضرار بقيمة 34 مليار دولار وإعادة الإعمار ستكلف الضعف.

وأشار إلى أن زلازل 6 فبراير أدت لأضرار مادية بقيمة 34.2 مليار دولار بتركيا وتكاليف إعادة البناء قد تكون بنفس التقدير.

وفي وقت سابق، أدلى مدير إدارة الزلازل والحد من المخاطر في تركيا بتصريحات جديدة بشأن زلزال ملاطية.

وقال مدير إدارة الزلازل في بيان رسمي: "بعد الزلزال 5.6 في ملاطية تحدث هذه الهزات الارتدادية البالغ عددها 10282 كل 3 دقائق تقريبًا"، مضيفا: "وستستمر هذه الهزات الارتدادية لفترة من الوقت".

كانت صحف تركية محلية أفادت، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، سيقوم بزيارة الأماكن التي حدث بها الزلزال الأخير في تركيا منذ دقائق، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين.

وجاء في الصحيفة: "الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي يتفقدان مدينة أديامان التي ضربها الزلزال".