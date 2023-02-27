تدهور حالته العقلية.. طبيب البيت الأبيض السابق يحذر من خطورة بايدن

هاجم طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجة أن حالته العقلية المتدهورة تشكل خطرا على البلاد بأكملها.

وكتب جاكسون على “تويتر”: “إنه لأمر مرعب لبلدنا أن بايدن هو قائدنا الأعلى، إنه لا يعرف أين هو في نصف الوقت وكل يوم يقربنا من حرب شاملة مع روسيا والصين. تدهوره المعرفي سوف يقتل الناس !!”.

وكان جاكسون، الذي شغل منصب طبيب البيت الأبيض للرئيس في عهد باراك أوباما ودونالد ترامب حتى عام 2018، قد انتقد سابقا الإدارة الأمريكية الحالية لفشلها في الكشف عن حقيقة الصحة العقلية لجو بايدن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر البيت الأبيض ملخصا عن حالة بايدن الصحية بناء على مراجعة التاريخ الطبي والفحص البدني المفصل، والذي وجد أن الرئيس “يتمتع بصحة جيدة” ولائقا لأداء واجباته.

وردا على التقرير الصحي للرئيس، ذكر جاكسون أن الفحص الطبي كان مزحة وتستر.

كما أشار إلى أن بايدن، على عكس سلفه، دونالد ترامب، لم يخضع لاختبار معرفي وجادل بأن «قدرة الرئيس الحالي على التفكير والعقل قد ولت» وأنه لا ينبغي أن يكون في منصبه.