عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور حالته العقلية.. طبيب البيت الأبيض السابق يحذر من خطورة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

هاجم طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجة أن حالته العقلية المتدهورة تشكل خطرا على البلاد بأكملها.

وكتب جاكسون على “تويتر”: “إنه لأمر مرعب لبلدنا أن بايدن هو قائدنا الأعلى، إنه لا يعرف أين هو في نصف الوقت وكل يوم يقربنا من حرب شاملة مع روسيا والصين. تدهوره المعرفي سوف يقتل الناس !!”.

وكان جاكسون، الذي شغل منصب طبيب البيت الأبيض للرئيس في عهد باراك أوباما ودونالد ترامب حتى عام 2018، قد انتقد سابقا الإدارة الأمريكية الحالية لفشلها في الكشف عن حقيقة الصحة العقلية لجو بايدن.

بعد بايدن.. وزيرة الخزانة الأمريكية في زيارة مفاجئة لأوكرانيا حاملة خبرا مفرحا

صراع الفيل والحمار يشتد.. مجلس النواب الأمريكي يصدم إدارة بايدن بقانونين جديدين

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر البيت الأبيض ملخصا عن حالة بايدن الصحية بناء على مراجعة التاريخ الطبي والفحص البدني المفصل، والذي وجد أن الرئيس “يتمتع بصحة جيدة” ولائقا لأداء واجباته.

وردا على التقرير الصحي للرئيس، ذكر جاكسون أن الفحص الطبي كان مزحة وتستر.

كما أشار إلى أن بايدن، على عكس سلفه، دونالد ترامب، لم يخضع لاختبار معرفي وجادل بأن «قدرة الرئيس الحالي على التفكير والعقل قد ولت» وأنه لا ينبغي أن يكون في منصبه.

البيت الأبيض دونالد ترامب أوباما ترامب جو بايدن بايدن الادارة الامريكية الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

جاهز.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

بالضرب بـ”مطرقة ثقيلة”.. رئيس مجموعة فاجنر يهدد صهر وزير الدفاع الروسي

تعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو.. نائب وزير خارجية الروسي يستقبل السفير المصري

المجر تعلن دعم خطة السلام الصينية لإنهاء حرب أوكرانيا

أمريكا تفجر مفاجأة بشأن تعليق روسيا معاهدة "ستارت" النووية

أنقذ روسيا.. جنرال أمريكي يشيد بقرار حاسم لـ بوتين

ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

الاتحاد الأوروبي:اتفاقية التجارة الحرة مع أيرلندا الشمالية يفتح صفحة جديدة بين لندن وبروكسل

وفاة أول امرأة تترأس مجلس العموم البريطاني

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر العلاقات الصينية الأمريكية.. تفاصيل "قمة العشرين"

ارحم ضعفنا.. دعاء مؤثر من والد سعد لمجرد بعد حكم السجن

الصندوق الأسود.. تقرير حكومى يفضح الإدارة الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان

رسميا.. تجديد عقد ليونيل سكالوني مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين

فلسطين .. اللقطات الأولى لإطلاق النار في مدينة أريحا | شاهد

مفاجأة.. مكتب زيلينسكي يعترف باحتمالية اختفاء أوكرانيا من الخريطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

غير متوقع.. نوع شائع من الأدوية يقلل الإصابة بسرطان المبيض

في حفل زفاف.. ابنة عبلة كامل تخطف الأنظار بأحدث ظهور|شاهد

عاصي الحلاني يحمل ابنته ماريتا على الأعناق في حفل خطبتها.. فيديو

فيديو

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

عاصي الحلاني يحمل ابنته ماريتا على الأعناق في حفل خطبتها.. فيديو

زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ