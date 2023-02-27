خبراء: الصناعات الغذائية واجهت تحديات مختلفة خلال الفترة الأخيرة

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية واجه العديد من التحديات الفترة الماضية نتيجة للتحديات العالمية، لكن قليلة مقارنةً بالعديد من الدول حولنا.

وهناك حرص من الغرفة لضمان عدم اضطراب السلاسل التجارية، ونعمل مع أحد البنوك لوضع حلول وطرق للتغلب على تلك المشلكة بالنسبة للشركات.

ولفت الى ان هناك مشكلة أن 95% من القطاع شركات صغيرة والخدمات التي تقدمها الغرفة تحاول الوصول للشركات في المحافظات، وهناك متطلبات للتوافق مع الاقتصاد الأخضر وهناك إهدار في الفرص مثل المخلفات الصناعية والمياه، ونناقش دومًا طرقًا جديدة للتغلب على المشكلات، وأكمل نسعى أيضًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

ومن حانبه أكد كريم بركة، العضو المنتدب لاحدى شركات الصناعات الغذائية، أنه لابد من تحديد السلع التي يجب استيرادها، ومعرفة العائد الذي سنحصل عليه من الاستيراد.

وقال إن الدولة إذا قامت بتطوير البنية التحتية، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على مجال الأمن الغذائي.. وإنه على الرغم من استثمار الدولة المصرية في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية إلا إنه يجب أيضًا التركيز بشكل أكبر على اللوجستيات وبالأخص توفير المخازن أو ما يُسمى بالموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف، حيث إن مصر تفتقد للمخازن بشكل كبير لأن المخازن المتاحة حاليًا لا تتوفر بها المواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء ومن ثم يجب الاستثمار في هذا الأمر وكذلك تحديد أماكن استراتيجية للتخزين من قبل الحكومة لتحظى بالموافقات اللازمة.

ومن جانبة قال نيلز تومسون، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات للصناعات الغذائية نحرص على توفير سلاسل إمداد كاملة للشركة وبالنظر إلى قطاع الألبان في مصر، يجب خلق نموذج تعاوني قادر على تخطي تحديات سلاسل الإمداد. وشدد تومسون على أهمية البنية التحتية وتدريب العنصر البشري في تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية. وفي مجموعتنا نهتم بالاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تعليم الموظفين وتدريبهم في التعامل مع الحيوانات والأبقار وهو ما تقوم به شركة جهينة، كما نهتم بالطبع بالجودة فيما يتعلق بملف التصدير خاصةً وأنه يوجد طلب مستمر على المنتجات، كما تستهدف العديد من الدول مصر كسوق تصديري هام مليء بالفرص الواعدة.

وعن دور الحكومة قال إنه يتمثل في سلسلة الإمداد، وسرعة الأدوات الإدارية، وتدفق الأموال للمزارعين، ومن وجهة نظرجهينة، تتواصل معنا شركات من جنوب أوروبا وهم مهتمين بالطماطم والبرتقال وأن الزراعة في مصر لا تعتمد على الأمطار مثل جنوب أوروبا بل على المياه الجوفية، وهو ما يعطيها ميزة كبيرة، وتستطيع مصر المشاركة بشكل كبير في المنتجات الزراعية، والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات آلبان والجبن، ومنتجات جديدة.

جدير بالذكر إن نيلز تومسون وجه الشكر لمنظمي قمة الصناعات الغذائية، وقال إن الأولوية لدى شركة مثل جهينة هي تأمين منتجات التصنيع، والنظر إلى هيكل المزارع في مصر.