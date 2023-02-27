عام مجنون..أول تعليق من ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته العارمة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ميسي في كلمته بعد التتويج بالجائزة:"كان هذا العام مجنون بالنسبة لي. لأكون قادرًا على تحقيق ما ناضلت كثيرًا من أجله".

وأضاف:"أنا متوتر بعض الشيء، لكن أريد أن أهنئ بنزيما ومبابي لأنهما قاما بموسم كبير".

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

وظفر ميسي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق ميسي على منافسيه من المرشحين، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، ليحصد ميسي النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.

وسبق لـ ميسي الفوز بجائزة “ ذا بيست” للأفضل في العالم عام 2019.