عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عام مجنون..أول تعليق من ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ميسي وإنفانتينو
ميسي وإنفانتينو

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته العارمة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ميسي في كلمته بعد التتويج بالجائزة:"كان هذا العام مجنون بالنسبة لي. لأكون قادرًا على تحقيق ما ناضلت كثيرًا من أجله".

وأضاف:"أنا متوتر بعض الشيء، لكن أريد أن أهنئ بنزيما ومبابي لأنهما قاما بموسم كبير".

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

وظفر ميسي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق ميسي على منافسيه من المرشحين، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، ليحصد ميسي النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.

وسبق لـ ميسي الفوز بجائزة “ ذا بيست” للأفضل في العالم عام 2019.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

ترشيحاتنا

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : انتبه على صحتك

بعد التمديد له.. تفاصيل عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم

عاجل| سليمان وهدان: مجلس الزمالك لن يُسقط عضوية مرتضى منصور

بعد حصده الأفضل في العالم .. رقم خرافي لأسطول سيارات ميسي

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : ضغوط عمل

محمد صلاح يتراجع.. الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

خناقة على ضم محمد صلاح.. تفاصيل صراع عملاقي أوروبا من أجل الفرعون

نشرة المرأة والصحة.. أول رد من خطيب البلوجر سارة محمد بعد فقدانها البصر.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ