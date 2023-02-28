محمد صلاح يتراجع.. الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عن الترتيب النهائي للمنافسين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بقطر.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل “ ذا بيست” المُنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” للمرة الثانية في تاريخه.

الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

1– ليونيل ميسي : 52 نقطة

2- كيليان مبابي : 44 نقطة

3- كريم بنزيما: 34 نقطة

4- لوكا مودريتش: 28 نقطة

5- إيرلينج هالاند 24 نقطة

6- ساديو ماني: 19 نقطة

7- جوليان ألفاريز: 17 نقطة

8 - أشرف حكيمي: 15 نقطة

9- نيمار: 13 نقطة

10 - كيفن دي بروين: 10 نقاط

11- فينيسوس جونيور: 10 نقاط

12- روبرت ليفاندوفسكي: 7 نقاط

13- جود بيلينجهام: 3 نقاط

14 - محمد صلاح: نقطتان