محمد صلاح يتراجع.. الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عن الترتيب النهائي للمنافسين على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بقطر.
وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل “ ذا بيست” المُنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” للمرة الثانية في تاريخه.
الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم
1– ليونيل ميسي : 52 نقطة
2- كيليان مبابي : 44 نقطة
3- كريم بنزيما: 34 نقطة
4- لوكا مودريتش: 28 نقطة
5- إيرلينج هالاند 24 نقطة
6- ساديو ماني: 19 نقطة
7- جوليان ألفاريز: 17 نقطة
8 - أشرف حكيمي: 15 نقطة
9- نيمار: 13 نقطة
10 - كيفن دي بروين: 10 نقاط
11- فينيسوس جونيور: 10 نقاط
12- روبرت ليفاندوفسكي: 7 نقاط
13- جود بيلينجهام: 3 نقاط
14 - محمد صلاح: نقطتان