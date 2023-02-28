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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فقدت البصر.. تفاصيل جديدة في الحادثة المأساوية للبلوجر سارة محمد

البلوجر سارة محمد
البلوجر سارة محمد

تصدرت البلوجر المصرية سارة محمد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعد تعرضها لحادث إطلاق نار من جانب بلطجية ما أدى إلى فقدانها البصر.

وأكدت أسرة البلوجر، خلال تصريحات صحفية أن سارة تعرضت لأزمة نفسية حادة بعد حادثتها الأخيرة.

وأشارت أسرة البلوجر، إلي أن رد فعل خطيبها وتركها له في وقت مثل هذا تسبب في دخول الفتاة في حالة نفسية سيئة للغاية.

وكشفت فاطمة، خالة البلوجر سارة محمد، تفاصيل إصابة البلوجر سارة بطلقة نارية عقب عودتهم من الإسكندرية، وذلك بعد هجوم مجموعة من الأشخاص عليهم، وإصابتها بفقدان نظر، وتشويه وجهها بصورة كاملة.

وأضافت خالة البلوجر سارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سارة تعاني من أزمة نفسية حادة، وغير متقبلة للوضع الحالي، حيث الأطباء غير قادرين على تشخيص إصابة عينها بشكل دقيق، بجانب خوفها من إجراء العملية قد تؤدي لتسبب فقدان عمى نهائي.

وناشدت خالة البلوجر سارة، الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة لهم، وتشخيص حالة سارة بشكل جيد، وإجراء العملية اللازمة حتى لا يتم فقدان نظرها بصورة نهائية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطيبها تركها بعدها إصابته ولم يعد الآن يتردد عليها، بعد إصابتها الكبيرة، رغم أنه يقيم في نفس المنطقة التي تسكن فيها سارة.

 

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ورد مصطفى خطيب البلوجر بتفاصيل جديدة، على تلك الاتهامات، مؤكدا أنه ما زال يبادلها الحب، ولم يتخل عنها نهائيا، مشيرا إلى أنه منذ يوم الحادث أهلها يرفضون وجوده.

وأشار إلى أنه ما زال عند قرار استمرار علاقته بها، مدعيا أن الفرح خلال 6 أشهر من الآن.

وأصيبت البلوجر سارة بفقدان البصر وبعض إصابات في المخ في حادث إطلاق نار من قبل بلطجية أثناء عودتها إلى المنزل يوم الخميس الماضي برفقة خطيبها.

لو كلمتها هموتك

تداول رواد السوشيال ميديا، رد خطيب البلوجر سارة محمد بعد الكلام الذي تداول عقب الحادث.

وقال : يوم الحادث كنا مع بعض في العربية والخراطيش جت في وشها ، وروحتلها المستشفى وقولتلها أنا مش هسيبك مهما حصل.

ثم تابع خطيب البلوجر سارة محمد، والدتها سبب المشاكل وعاوزاني ابعد عن سارة، وكانت بتطردها برا البيت عشان تبعد عني .

والدها كان بيكلمني ويقولي لو مبعدتش عنها هموتك، وصحابها بيكرهوني ويوصلولها كلام محصلش ، وأنا عمري ما هبعد عنها وهفضل أحبها طول ما أنا عايش.

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