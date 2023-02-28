لوكاشينكو: بيلاروسيا حليف الصين الوحيد في أوروبا

وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بلاده بأنها حليف الصين الوحيد في أوروبا خلال زيارته لبكين.



وقال الزعيم البيلاروسي لوسائل الإعلام الصينية في مقابلة أذيعت يوم الاثنين 'دعونا نعترف بذلك: بيلاروسيا هي المكان الوحيد في وسط أوروبا الذي يحافظ على موقف ودي - أو يمكنني القول أخوي - تجاه الصين'.



وأكد لوكاشينكو للصين أن الصداقة بين البلدين ستستمر لعقود قادمة وربما تدوم لفترة أطول من فترة رئاسته.



واقترح أن 'هذا سيكون صحيحًا دائمًا. ليس فقط عندما أكون رئيسًا لبيلاروسيا. سوف يلتزم الرؤساء الآخرون بهذا الموقف لأن شعبنا استوعبه'.



وقال الرئيس إن الصين وبيلاروسيا أقاما شراكة استراتيجية شاملة حظيت بتقدير واسع النطاق في مينسك خلال سنوات العقوبات التي فرضها عليها الغرب.

دعا لوكاشينكو الشركات الصينية للحضور والعمل في بيلاروسيا ، واقترح أن مبادرة الاتصال الصينية 'One Belt One Road' يمكن تنسيقها مع سلاسل التوريد التابعة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتبسيط التجارة بين السوقين.



وقال 'سنفوز كثيرًا هنا من كل من الخدمات اللوجستية والتجارة المباشرة وكذلك من تبادل التقنيات المتقدمة ... لقد ناقشنا مؤخرًا طرقًا لتعميق التعاون مع الصينيين في قمم قادة رابطة الدول المستقلة و EAEU ، وذلك في المقام الأول كجزء من' One Belt One ' مفهوم الطريق '.



كما اتهم الولايات المتحدة بدق إسفين بين الصين وأوروبا لاحتواء ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال إن واشنطن تكثف خطاب حقوق الإنسان في محاولة لبدء حرب أهلية في الصين ، واقترح أن الصين يمكن أن 'توازن' الولايات المتحدة وتساعد في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.