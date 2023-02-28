رئيس شركة أمريكية يأمر موظفا بإطلاق النار عليه.. لن تصدق السبب

في كل مرة تقوم شركة بإطلاق منتج جديد في السوق تجري العديد من فحوصات الجودة قبل طرحه، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي لشركة تصنع المركبات المدرعة لطلب غريب من أحد موظفيه من أجل اختبار سيارة.

طلب الرئيس التنفيذي لشركة تكساس أرمورينج (TAC) من مدير المبيعات إطلاق الرصاص من بندقية AK-47 على سيارته الجديدة من مرسيدس بنز SUV المضادة للرصاص، أثناء جلوسه بداخلها.

المقطع الذي أطلقته الشركة في عام 2014، تمت مشاركته مرة أخرى على تويتر مؤخرًا.

هل تأثرت السيارة بالرصاص؟

ظهر المقطع على صفحة حساب يسمى هندسة مثيرة للاهتمام، حيث يوثق قيام الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية «ترينت كيمبال» جالسًا بمفرده داخل سيارة مرسيدس بنز، بينما يطلق موظفه عليه 8-10 خزنات من طلقات AK-47.

أطلق الموظف جميع الرصاص على الزجاج الأمامي للسيارة، ولحسن الحظ، تصدت السيارة لإطلاق الرصاص دون إحداث أي خرق.