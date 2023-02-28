97 جنيها للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28 فبراير

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملة شراء بيع
دولار أمريكي 30.6300 30.6800
جنيه استرليني 36.5201 36.7056
يورو 32.2656 32.3950
فرنك سويسري 32.5090 32.6348
ين ياباني 0.2243 0.2256
البات التايلندي 0.0000 0.0000
دولار استرالي 19.7071 20.6814
كرونا دنماركي 4.1697 4.3523
كرونا سويدي 2.8018 2.9260 2
كرونا نرويجي 2.8287 2.9565
دولار كندي 22.4824 22.5704
دينار كويتي 97.2381 99.8958
ريال عماني 77.3485 79.6883
دينار بحريني 78.9433 81.3815
ريال سعودي 8.1639 8.1818
درهم إماراتي 8.3381 8.3535