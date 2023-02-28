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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

97 جنيها للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28 فبراير

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28  فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملة                  شراء                  بيع    
دولار أمريكي   30.6300           30.6800 
جنيه استرليني     36.5201           36.7056 
يورو                 32.2656         32.3950 
فرنك سويسري 32.5090             32.6348 
ين ياباني            0.2243            0.2256    
البات التايلندي    0.0000                0.0000 
دولار استرالي 19.7071           20.6814 
كرونا دنماركي 4.1697             4.3523 
كرونا سويدي 2.8018             2.9260 2
كرونا نرويجي 2.8287             2.9565 
دولار كندي 22.4824            22.5704 
دينار كويتي 97.2381            99.8958 
ريال عماني 77.3485            79.6883 
دينار بحريني 78.9433        81.3815 
ريال سعودي 8.1639           8.1818              
درهم إماراتي 8.3381        8.3535 
 

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