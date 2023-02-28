حقيقة خناقة شيكابالا وزيزو مع لاعبي الزمالك بين شوطي مباراة الترجي.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الترجي التونسي على ملعب رادس .

وكان الزمالك قد خسر أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس1: سمعت أن محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد زيزو، دخلا في خناقة مع لاعبي الزمالك قبل بداية الشوط الثاني من مباراة الترجي.

وأكد سيف زاهر "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، كل ما في الأمر، أن شيكابالا، وزيزو، كانا يحفزان اللاعبين بصوت مرتفع ولم تحدث أي (خناقة)، وفيريرا، دخل وطلب من الثنائي إنهاء الحديث والتركيز في المباراة فقط.

وأردف سيف زاهر: سيد عبدالله نيمار، وأحمد بلحاج، دخلال في نوبة بكاء شديدة عقب المباراة، ولا أستطيع أن ألوم أي لاعب على بكائه ولكن يجب على اللاعبين أن يبذلوا أقصى جهد لهم في الملعب فهم يلعبون لنادي كبير له جماهير بالملايين مثل نادي الزمالك .