جلسة طارئة لـ مجلس الأمن في ضوء أعمال العنف الدامية بالضفة الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الثلاثاء ، في ضوء أعمال العنف الدامية التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية ، بحسب ما قاله دبلوماسي رفيع المستوى لدولة عضو في اللجنة لتايمز أوف إسرائيل.

وسيكون هذا ثالث اجتماع عاجل من نوعه لمجلس الأمن منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية الجديدة قبل شهرين. تمت الدعوة لعقد الجلسات السابقة بعد أن قام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة جبل الهيكل ، وبعد غارة دامية للجيش الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية.

يمكن أن تكون هذه الاجتماعات مصحوبة بالتصويت على قرار أو إصدار بيان مشترك من قبل أعضاء المجلس ، على الرغم من ندرة هذه الخطوات. لم يتم الاستعداد لأي من المبادرتين حتى وقت متأخر من صباح يوم الاثنين ، وفقًا لدبلوماسي ثان في الأمم المتحدة مطلع على الأمر.



وقد طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة جامعة الدول العربية في مجلس الأمن - عقد الاجتماع المغلق بعد نداء رسمي قدمته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

جاء الطلب الإماراتي بعد ساعات من سلسلة الهجمات في حوارة ، وهي بلدة فلسطينية شديدة التوتر يتقاطع معها طريق سريع يستخدمه الإسرائيليون الذين يسافرون إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقد طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة جامعة الدول العربية في مجلس الأمن - عقد الاجتماع المغلق بعد نداء رسمي قدمته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

جاء الطلب الإماراتي بعد ساعات من سلسلة الهجمات في حوارة ، وهي بلدة فلسطينية شديدة التوتر يتقاطع معها طريق سريع يستخدمه الإسرائيليون الذين يسافرون إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية.

أطلق مسلح فلسطيني ، صباح الأحد ، النار على سيارة تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية كانت تشق طريقها عبر البلدة ، مما أدى إلى مقتل الأخوين هاليل وياجل يانيف.

و ردا على الهجوم ، نظم المئات من شباب المستوطنين تظاهرة مسائية في المدينة انزلقت في حالة من الهيجان العنيف. ووسط أعمال الشغب ، قُتل سامح أقطاش ، 37 عامًا ، وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين بجروح خطيرة ، فيما تم إحراق عشرات المنازل والمركبات.

مساء الإثنين ، لقي رجل إسرائيلي مصرعه بعد إصابته بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية.

في وقت سابق اليوم ، أصدر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ، تور وينيسلاند ، بيانًا مرة أخرى أعرب فيه عن قلقه إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية ، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تتحمل مسؤولية 'منع الأفراد من اتخاذ القانون بأيديهم'.