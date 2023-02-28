بايدن: الولايات المتحدة بحاجة إلى تعلم كل تاريخ السود

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بمساهمة الأمريكيين من أصل إفريقي، في الولايات المتحدة، في حدث للاحتفال بـ 'شهر تاريخ السود'، وهو أمر فعله الرؤساء من كلا الحزبين على مدى عقود.

وقال بايدن، أمام جمهور من أعضاء الكونجرس السود، والمسؤولين الحكوميين: 'التاريخ مهم، وتاريخ السود مهم'.

وأضاف بايدن: إن الأمريكيين 'لا يمكنهم فقط اختيار تعلم ما نريد أن نعرفه، ولكنهم بحاجة إلى معرفة الخير والشر والحقيقة، ومن نحن كأمة'.

تأتي تصريحاته من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في الوقت الذي يدفع فيه بعض الجمهوريين المحافظين ، وأبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، من أجل إحداث تغييرات في الطريقة التي يُدرس بها تاريخ السود في المدارس الأمريكية.

و"ديسانتيس" هو مرشح رئاسي جمهوري محتمل في عام 2024.

فلوريدا هي أيضًا واحدة من حوالي 18 ولاية أمريكية حظرت في السنوات الأخيرة تدريس نظرية العرق النقدي ، وهو مفهوم على مستوى الدراسات العليا يبحث في العنصرية المنهجية.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل تصريحات بايدن: 'لن نبني كأمة مستقبلًا أفضل لأمريكا بمحاولة محو ماضي أمريكا'.

في الأسبوع الماضي ، دعا بايدن عائلات الأشخاص الذين قتلوا في جرائم الكراهية لعرض فيلم 'حتى' ، عن إيميت تيل ، الصبي الأسود البالغ من العمر 14 عامًا والذي أدى مقتله عام 1955 إلى تحفيز حركة الحقوق المدنية.

قال مكتب الإحصاء الأمريكي في عام 2021 إن حوالي 50 مليون أمريكي ، أو حوالي 15٪ من سكان الولايات المتحدة ، يُعرفون بأنهم 'سود بمفردهم' أو 'من جنس آخر'.

وغالبًا ما استخدم الرؤساء في الماضي، مناسبة شهر تاريخ السود؛ للإشارة إلى الوعود التي لم يتم الوفاء بها للأمريكيين السود.

أعلن رونالد ريغان أن الشهر عطلة، في إعلان صدر عام 1986 ، قائلاً 'لا يمكن أبدًا استيعاب التجربة والشخصية الأمريكية بشكل كامل حتى تتخذ معرفة التاريخ الأسود مكانها الصحيح في مدارسنا ومنحتنا الدراسية'.

وأشار ريغان إلى أن العديد من الأمريكيين 'يكافحون من أجل الاعتراف الكامل وغير المقيد بالحقوق الدستورية للجميع'.

وفي إشارة إلى موضوع الاحتفال لعام 2008 الذي يكرم المؤرخ كارتر جي وودسون و 'أصول التعددية الثقافية' ، قال الرئيس- آنذاك- جورج دبليو بوش في خطاب: 'أصبحت أمتنا الآن أقوى وأكثر تفاؤلاً لأن أجيالاً من القادة مثله عملت لمساعدة أمريكا تفي بوعدها بالمساواة والحقيقة العظيمة التي مفادها أن جميع أبناء الله خلقوا متساوين '.