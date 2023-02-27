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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلق علي المخاوف والتساؤلات المتعلقة بكبر سنه.. ماذا قال؟

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المخاوف بشأن سنه مشروعة تماما، وذلك بعد التساؤلات حول ما إذا كان سيترشح في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، سئل بايدن عما إذا كان يفكر في كبر سنه عند اتخاذ قرار بشأن الترشح مرة أخرى، فرد بالنفي.

وقال: "من المشروع أن يثير الناس تساؤلات تتعلق بعمري، من الطبيعي تماما القيام بذلك، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو شاهدني".

وفي وقت سابق، هاجم طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجة أن حالته العقلية المتدهورة تشكل خطرا على البلاد بأكملها.

وكتب جاكسون على “تويتر”: “إنه لأمر مرعب لبلدنا أن بايدن هو قائدنا الأعلى، إنه لا يعرف أين هو في نصف الوقت وكل يوم يقربنا من حرب شاملة مع روسيا والصين. تدهوره المعرفي سوف يقتل الناس !!”.

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تدهور حالته العقلية.. طبيب البيت الأبيض السابق يحذر من خطورة بايدن

وكان جاكسون، الذي شغل منصب طبيب البيت الأبيض للرئيس في عهد باراك أوباما ودونالد ترامب حتى عام 2018، قد انتقد سابقا الإدارة الأمريكية الحالية لفشلها في الكشف عن حقيقة الصحة العقلية لجو بايدن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر البيت الأبيض ملخصا عن حالة بايدن الصحية بناء على مراجعة التاريخ الطبي والفحص البدني المفصل، والذي وجد أن الرئيس “يتمتع بصحة جيدة” ولائقا لأداء واجباته.

وردا على التقرير الصحي للرئيس، ذكر جاكسون أن الفحص الطبي كان مزحة وتستر.

البيت الأبيض بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن

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