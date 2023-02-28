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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: عمليات تدوير القمامة كنز يجب الاستفادة منها.. فيديو

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية

قالت الدكتورة نهى سمير، الخبيرة البيئية، إن القمامة تشكل مصدراً اقتصادياً مهماً يحتاج إلى إدارة واعية اقتصادياً وتنظيمياً حتى يتم استغلاله بالشكل الصحيح، فسوق التدوير ضخم والنفايات تعتبر ثروة داخلية لا بدّ من المحافظة عليها للاستفادة منها مستقبلاً على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، بدلاً من حرقها في المرادم، حيث يكون لذلك أثر بيئي سيئ وزيادة في التكلفة الحالية للردم، فضلاً عن التكلفة المستقبلية التي ستكون ضرورية لمعالجة الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الردم حالياً.

 

 

وأضافت نهى سمير خلال اتصال هاتفي علي قناة “CBC” مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر”، ان عمليات تدوير القمامة كنز ويجب الاستفادة منها وتؤثر على الاقتصاد القومي وهناك دول تستورد القمامة ويجب تغيير الثقافة لإعادة تدوير المخلفات.
 

نبش القمامة
 

من المشاهد التي مرت على الكثير قيام بعض العمالة بنبش القمامة بحثاً عن حديد أو ورق أو بلاستيك أو ألمنيوم، حتى يقوموا ببيعها للمصانع بسعر أقل من شركات تجميع النفايات، فهذه العمالة التي تجمع النفايات لا تجمعها إلا بموجب إيعاز من بعض الشركات، أو يقومون ببيعها لأشخاص بسعر منخفض، وهؤلاء يبيعونها للمصانع والشركات سواء متخصصة بإعادة التدوير أو بتجميع النفايات أو بإنتاج الورق أو الحديد أو أي سلعة أخرى.

 


 

القمامة الاقتصاد القومي الثقافة نبش القمامة بلاستيك حديد ورق ألمنيوم

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