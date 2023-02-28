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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل والإرهاب من المستوطنين يدفع المنطقة للانفجار

صدى البلد

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن إنكار إسرائيل للحقوق الفلسطينية، وانسداد الأفق السياسي، وعمليات القمع والقتل وهدم البيوت، وعمليات التهويد بالمدينة المقدسة، ومصادرة الأراضي، وتشكيل عصابات عنصرية متطرفة من المستوطنين ستدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل. 

وأضاف فتوح، في بيان صادر عن مكتبه، أن قيام المستوطنين المتطرفين بإشعال النيران بالمنازل على رؤوس قاطنيها من النساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين في حوارة والأغوار والبلدات الفلسطينية المحتلة، هي بتوجيه وحماية من حكومة نتنياهو وأفراد المافيا من وزرائه المجرمين الذين يدعون وبصراحة لقتل وحرق الفلسطينيين. 


وأدان فتوح انحياز وصمت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، على هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتسابق لإدانة دفاع ومقاومة الشعب الفلسطيني عن أرضه ووجوده. 

وقال، إن عدم ترجمته وتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع يطلق يد المتطرفين القتلة من الفاشيين واستباحة الدم الفلسطيني.

وحيّا فتوح جماهير الشعب الفلسطيني على بسالتهم وتصديهم ومقاومتهم للمجرمين من المستوطنين وعناصر الجيش العنصري. 

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