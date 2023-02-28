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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثاني أكبر مصدر للنفط.. العراق تستورد منتجات بترولية بـ5 مليارات دولار في 2022

صدى البلد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية التابعة للحكومة (سومو)، يوم الثلاثاء، أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2022 بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.


وجاء في جدول للشركة، بحسب وكالة شفق نيوز؛ ان "الكميات المستوردة من المنتجات النفطية خلال العام الماضي 2022 بلغت 5 مليارات و299 مليونا و817 ألفا و129 دولارا"، مبينا ان "استيراد المشتقات النفطية شملت ثلاثة أنواع من الوقود هي البنزين والكيروسين وزيت الغاز".

 

وأظهر الجدول، أن "استيرادات العراق من الكيروسين (النفط الأبيض)، بلغ 167 ألفا و433 طن متري بقيمة مالية بلغت 159 مليونا و274 الفا و224 دولارا، فيما بلغت الكميات المستوردة من مادة الكازولين (البنزين)  3 ملايين و691 ألفا و 709 أطنان بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و873 مليونا و 905 آلاف و285 دولارا".

 

وبين ان "الكميات المستوردة من الكاز اويل (زيت الغاز) خلال عام 2022 بلغت كميته مليونا واحدا و195 الفا و566 طنا بقيمة مالية بلغت مليار و266 مليونا و637 الفا و 620 دولارا.

 

واشار الى ان "مجموع الكميات المستوردة من المشتقات النفطية لعام 2022 ارتفعت بنسبة 60.43% عن عام 2021 التي بلغت قيمة الاستيرادات فيها 3 مليارات و303  آلاف دولار".

 

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقدمها، إذ ترجع احدث المصافي الكبيرة التي شيدها العراق هو مصفى كربلاء بإنتاج 140 الف برميل يوميا، فيما تعود المصافي الكبيرة الاخرى الى ثمانينيات القرن الماضي وهو مصفى بيجي بطاقة 300 ألف برميل يوميا والذي دمر معظمه خلال حرب داعش، كما ترجع المصافي القديمة الأخرى كمصفى الدورة بطاقة 140 الف برميل التي تم تشيدها في ستينيات القرن الماضي.

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