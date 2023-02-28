انطلاق فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمستشفى الشلاتين

شهد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سلوى شاذلي منسق المبادرات، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، انطلاق مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»، بمستشفى الشلاتين المركزي.

وأكد العربي، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج ، لإجراء الفحص الطبي لهم واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية

ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.