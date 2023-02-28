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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 مارس .. بهاء سلطان يحيى حفلا غنائيا فى الكويت

صدى البلد

يحيى المطرب بهاء سلطان حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 10 مارس المقبل بالكويت.

وطرح الفنان بهاء سلطان، أحدث أغنياته "شكر خاص" على "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

أحدث أغاني بهاء سلطان

طرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، والتي تحقق نجاحاً كبيرًا بعد ساعات من طرحها. 

كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرا أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن. 

أغاني ألبوم بهاء سلطان

وحقق الفنان بهاء سلطان، مليون و533 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم دلوقتي عجبناكوا، وذلك بعد طرحها أول أمس الخميس 15 سبتمبر، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية دلوقتي عجبناكوا، لـ بهاء سلطان، من كلمات: منة القيعي، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع موسيقي: احمد عادل، مكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي، منتج فني: سعيد إمام. 

الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان ايمن بهجت قمر خالد تاج الدين عزيز الشافعي دلوقتي عجبناكو

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