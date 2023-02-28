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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طوخ الخيل

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، خلال يومي غدا وبعد غد 1و2 مارس المقبل، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

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وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كما تواصل لليوم الثاني مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دروة بمركز ملوى  ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس رئيس الجمهورية حياة كريمة ،وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان .

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. 
 

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