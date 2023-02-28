عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يومكم حب.. نسرين طافش تبرز قوامها الممشوق في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نسرين طافش مرتدية فستان مجسم باللون الموف، وهي تستعرض قوامها الممشوق في عدة صور مختلفة من داخل منزلها.

نسرين طافش تعتذر عن أعمال رمضان في مصر وسوريا

نسرين طافش تخطف قلوب جمهورها بالترنج.. صور

وقررت النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش النجمة نسرين طافش دراما رمضان أعمال نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالبوستر الرسمي.. ريهام حجاج تروج لمسلسل جميلة في رمضان 2023

مرحب شهر الصوم.. السيدة زينب تتزين بالفوانيس استعدادا لاستقبال رمضان

فرج عامر: لجنة الحكام اجتمعت ورفضت مناقشة أحداث مباراة الزمالك وسموحة

بقفازات سوداء.. هدي الأتربي في جلسة تصوير جديدة

بعد الهجوم عليها.. مي كساب عن مني زكي: بنتنا نحطها في عينينا

2 مارس.. أصالة تشوق المتابعين لحفلتها الغنائية في قطر

إيمان العاصي تخطف الأنظار بتصفيفة شعر جديدة.. شاهد

السوشيال ميديا.. الأهلي يدرس ضم لاعبي منتخب السنغال.. وفرج عامر: مفيش أمل سبناهم ومشينا.. وتامر حسني عن فيلم تاج: صعب أوي بشكل مش طبيعي

ترشيحاتنا

تغذية ماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم.. صرف معاش مارس لكل المستحقين غدا

علاء أبوالقاسم: حققت نتيجة أفضل من العام الماضي بكأس العالم لسلاح الشيش

جرائم الختان| النيابة الإدارية تهيب بالأهالي حماية أطفال مصر وبناتها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

البترول بتفكرك.. غدا بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونياً لشهر مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

احتفلا بعيد زواجهما الرابع وماتا| حادثة مروعة تقتل أسرة على طريق الإسماعيلية

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

فيديو

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. ماذا يحدث في حالة الطقس اليوم ؟

مريض بالمازوخية.. طارق الشناوي يفتح النار على سعد لمجرد بعد حبسه

فقدت بصرها .. من هى البلوجر سارة محمد التي أثارت اهتمام رواد السوشيال ميديا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ