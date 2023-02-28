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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إطلالتها الجريئة.. ابنة عمرو دياب تواصل إثارة الجدل.. شاهد

جنا دياب
جنا دياب

شاركت جنا عمرو دياب أحدث صور لها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت جنا باطلالة كاجوال جريئة كعادتها، والتقطت صورًا سيلفي من المرايا بتوب مثير مكشوف البطن.

أحدث أعمال عمرو دياب

وسبق وطرح عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان بطمن عليك بالتزامن مع عيد الحب، وتعد أغنية بطمن عليك من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.


آخر أعمال عمرو دياب


يذكر ان عمرو دياب قد حقق نجاحا كبيرا، بأغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "ما تيجي نفك"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وهي من  توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.

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اعمال عمرو دياب إطلالة كاجوال جنا عمرو دياب مكشوف البطن أغنية بطمن عليك

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