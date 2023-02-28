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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الحد الأدنى 1000 جنيه.. صرف مكافأة للعاملين في جامعة المنوفية بمناسبة رمضان

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

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ووافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة للعاملين بالجامعة قدرها شهر بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للجامعة.


وناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للكتاب الإلكترونى موجها بوضع ضوابط جديدة من شأنها تطوير الأطر العامة للكتاب الإلكترونى، وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم العالى والتوجه نحو التعليم الإلكترونى المتطور، وأكد رئيس الجامعة أن الكتاب الإلكتروني يجب أن يتضمن صيغ مختلفة من الوسائط المتعددة وأيضا الربط المباشر بالمعلومات على الشبكة العنكبوتية، ويضم فيديوهات وتجارب شرح عملية، وسهولة التصفح بين أجزاء الكتاب لتحقيق الاستفادة الكاملة.

ووجه رئيس الجامعة العمداء بمتابعة الإنتهاء من رفع جميع الكتب على المنصة الالكترونية، وتكليف أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ الضوابط العامة لهذا الأمر وعدم طباعة أى كتب ورقية أو مذكرات خارج الإطار العام لمنظومة الكتاب الإلكتروني، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الجامعه على أهمية التدريب المستمر وتحسين أداء ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة لاكسابهم المهارات المختلفة، وتحديد المستهدف من هذه الدورات بدقة، إلى جانب وضع حقيبة تدريبية واضحة للتدريب، مشيرا إلي ضرورة حصر الوحدات التي تقوم بأنشطة تدريبية في الجامعة وعرض البرامج التدريبية علي اللجنة العليا للتدريب لإقرارها.


واقترح رئيس الجامعة توفير موازنة من وحدة البحوث موجهة لحل المشكلات التى تواجه الإقليم والمجتمع.

وكلف رئيس الجامعة بتشكيل لجنة من مختلف التخصصات تقدم مقترح للانشاءات والتخصصات التى تحتاجها الجامعة ليتم تنفيذها بالمساحة التى تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات والتى تبلغ ٢٠٠ فدان، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائى بشأنها.

المنوفية جامعة المنوفية المنصة الالكترونية مخالفة أحمد القاصد منظومة التعليم جامعات

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