سعد لمجرد يستأنف على حكم حبسه في قضية اعتداء على فتاة فرنسية

تقدم الفريق القانوني للمغني المغربي سعد لمجرد بطلب رسمي للاستئناف على حكم حبسه ٦ سنوات بتهمة اغتصاب والاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.



وأكد محامي سعد لمجرد في تصريحات نشرها حساب برنامج عرب وود عبد انستجرام، على أن موكله تقدم اليوم، بطلب الاستئناف لثقته في براءته.





برنامج عرب وود

والد سعد لمجرد

علق والد الفنان سعد لمجرد على قرار حبس نجله 6 سنوات، في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة عام 2016، بفرنسا، بعد سنوات من الجدال حول القضية.

ونشر بشير عبدو والد سعد لمجرد صورة له مع زوجته وابنه عبر تطبيق انستجرام، وعلق عليها قائلا:" حبايبنا في كلمكان أود أن اعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل افراد اسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض حيت اصبحنا هاتهالايام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله".

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وعلقت لورا بريول الفتاة الفرنسية التى تعرضت للاغتصاب على يد الفنان المغربى سعد لمجرد وذلك بعد قرار حبسه لمدة6 سنوات بعد خضوعه للمحاكمة منذ أيام.

وقالت لورا بريول فى أول تعليق لها بعد قرار الحبس : “نعم أشعر بارتياح، لقد تحدثت عن نفسي ولكن من أجل الجميع أيضا، آمل ان تفتح أعينهم، إن مثل هذه القضية فترتها طويلة إنها صعبة، ولكن هذا ليس مستحيلا”.