واشنطن تتهم بكين بالتجسس وتحظر "تيك توك"

أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها "مخاطر أمنية".

قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية أمس الإثنين إن حذف "تيك توك" خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة المخاطر التي يعرضها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة. حسبما ذكر موقع "ديلي ستار".

وترتبط هذه الخطوة بالإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع وكالات التجسس الصينية من الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، لكنها قد تمنع أيضًا موظفي الحكومة من إضاعة الوقت على التطبيق.

ووفقا لتقرير رويترز، قال كبير مسئولي أمن المعلومات الفيدرالي كريس ديروشا، "لقد استثمرت إدارة بايدن بشكل كبير في الدفاع عن البنية التحتية الرقمية لأمتنا والحد من وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات الأمريكيين".

وأضاف، هذا التوجيه هو جزء من التزام الإدارة المستمر لتأمين بنيتنا التحتية الرقمية وحماية أمن الشعب الأمريكي وخصوصيته.

وستكون بعض الوكالات الحكومية قادرة على استخدام "تيك توك" لإنفاذ القانون، والبحث، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، على الأرجح لمراقبة مستخدميه المتورطين في نشاط غير قانوني.

بينما قالت المتحدثة باسم "تيك توك" بروك اوبرويتر، "تم تمرير حظر التطبيق على الأجهزة الفيدرالية في ديسمبر دون أي مداولات، وللأسف كان هذا النهج بمثابة مخطط لحكومات العالم الأخرى.

ووصفت المتحدثة هذا القرار بأنه "ليس أكثر من مسرحية سياسية".

كما يدعي النائب مايك ماكول، الذي اقترح القانون، أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم التطبيق من أجل التلاعب بمستخدميه ومراقبتهم بينما يلتهم بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، وصف ماكول "تيك توك" بأنه بالون تجسس في هاتفك.