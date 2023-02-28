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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شحاتة العرابي: لم أتوقع هذا الحب الكبير من مستمعي إذاعة القرآن الكريم

شحاتة العرابي
شحاتة العرابي

علق الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، على قرار إعادته للعمل بإذاعة القرآن الكريم رغم بلوغه سن التقاعد، قائلا إن القرار أشعره بالسعادة والامتنان، لكن لم يكن في حسبانه وتوقعه أن يحدث له هذا، وأن يتمتع بكل هذا الحب الكبير من مستمعي إذاعة القرآن الكريم في مصر وأغلب دول العالم.

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وأضاف "العرابي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه تمنى ألا ينقطع عن إذاعة القرآن الكريم ولا يوم واحد، وأن يواصل العمل والعطاء حتى الممات.

ولفت أن عمله في إذاعة القرآن الكريم لم يكن صفقة كما يقول البعض، ولكن كان بالنسبة له رسالة حب وعطاء للمستمعين، ويحرص على احترام عقلية المستمع، وتقديم لهم ما يفيدهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.

اذاعة القران الكريم القران الكريم المساء مع قصواء قصواء الخلالي الإذاعي شحاتة العرابي

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