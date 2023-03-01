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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلوا بالكم.. الأرصاد توجّه تحذيرًا للمواطنين وتكشف عن طقس اليوم الأربعاء

طقس الأربعاء ـ طقس
طقس الأربعاء ـ طقس اليوم

حذّرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي  بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن يوم الأربعاء سيشهد شبورة مائية في الصباح مما قد يسبب خطورة على بعض السائقين.

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وأوضحت “غانم”، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة صدي البلد: “يوما الخميس والأربعاء سيشهدان وجود شبورة مائية صباحًا، على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لذا يجب على السائقين الحذر أثناء القيادة”.

انخفاضات في درجات الحرارة تصل 15 درجة

ونصحت المواطنين، أن يلتزموا بالملابس الثقيلة وأن لا يخففوا الملابس، وذلك لأن  الحرارة بالليل ستشهد انخفاضاً كبيراً مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرد، مضيفة: “انخفاضات درجات الحرارة قد تصل لـ 15 درجة ليلًا”.

ونوّهت إلي أن درجة الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ستصل إلى 31 على القاهرة الكبرى، بسبب كتل هوائية من المناطق الحارة”.

وأكدت، أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة بصورة تدريجية، ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس، لأن درجات الحرارة بالليل ستشهد انخفاضًا كبيرًا مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرد.

عاصفة ترابية

وناشدت المواطنين،  بارتداء الكمامة يوم الأربعاء الأسبوع المقبل سيشهد وجود عاصفة ترابية تؤثر على أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الصدرية، منوهة بأنه من المتوقع وجود عواصف ترابية في شهر مارس كثيرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون خلال الساعات المقبلة ومن ثم تنخفض درجات الحرارة صباح الجمعة.

 

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