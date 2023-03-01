مكانتها في الإسلام.. الجامع الأزهر يبدأ أولى برامجه الموجهة للمرأة اليوم

تنطلق ظهر اليوم الأربعاء ، بالجامع الأزهر أولى البرامج الموجهة للمرأة ، والذي يأتي تحت عنوان: "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وقال د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات على مدار شهرا كاملا، بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا ، ويناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين ، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري ، أن محاضرة اليوم تأتي تحت عنوان "مكانة المرأة في الإسلام"، ويحاضر فيها كلا من الدكتورة نهلة الصعيدي ، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين ، والدكتورة أوصاف عبده ، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وذلك عقب صلاة الظهر برواق الفشنية

وأوضح د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، أن هناك بعض الشروط التي يجب اجتياز قبل التسجيل في البرنامج وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/S2A72KYzczxenJNH9

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، وضرورة الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.