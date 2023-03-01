ننشر.. أسماء مصابي حريق بشقة سكنية في أسوان

شهدت منطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى حادث اندلاع حريق محدود فى إحدى الشقق السكنية ، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم عطيات محمد خليل 75 سنة ، وسامية محمد خليل 65 سنة مصابين باختناقات وتم إسعافهما بالمكان وتركا، كما أصيب فى الحريق سميحة أحمد محمد 60 سنة بحروق سطحية فى الوجه واليدين، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حوادث متفرقة

وكان قد تلقى مرفق الإسعاف بأسوان بلاغا بنشوب حريق بأحد المنازل، وهو العقار رقم 42 بمنطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان، ووجود 3 مصابين بسبب الحريق، ووجه مدير المرفق بالدفع بثلاث سيارات الإسعاف لموقع الحريق.