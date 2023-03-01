أسوان.. جولة التنمية الصناعية تنهي 34 مشكلة للمستثمرين بالعلاقي

أكدت الدكتورة عبير عصام الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمناء لمدينة السادس من أكتوبر، أهمية الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم للعديد من المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية للتعرف على المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي بالمحافظات، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان ولقائه بجمعية المستثمرين أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت.

وأضافت عبير عصام، خلال مشاركتها في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس الثلاثاء: نثمن أيضا تعيين سيدة في منصب رئيس مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة لأهمية الظهور المشرف للسيدات في الأماكن التنفيذية وخدمة المجتمع الصناعي والذي يأتي ضمن توجهات الرئيس السيسي بدعم وتمكين المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية بالدولة.

وأشارت إلى أهمية توجه الهيئة الحالي للاستعانة بشركات إدارة المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية من خلال طرحها لإدارة المناطق الصناعية بجانب الشفافية في تخصيص الأراضي وانشاء المناطق الصناعية الصغيرة مساحة 100 الف متر مربع للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتراثية.

وأكدت أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصلت حاليا إلي 52 مدرسة وجميعها مع شريك صناعي، مشيرة إلى أن شركتها تمتلك مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالسادس من أكتوبر واخري في الشيخ زايد تحت مسمي مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية، كما تستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مدرستين في أسوان والأقصر من منطلق دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني باعتباره جزءًا من التعليم، بجانب دعم سياسة الدولة واهتمامها بالتكنولوجيا التطبيقية خلال المرحلة الحالية.

وطالبت عبير عصام، بضرورة السماح لعمل زيارات لطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية لمقر هيئة التنمية الصناعية لشرح فكر ومفهوم التنمية الصناعية للطلاب بشكل صحيح بما يسهم في نشر الوعي بأهمية الصناعة ودورها في التنمية الشاملة وكذلك للأهمية الاستراتيجية للاستثمار في قطاع التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية لخدمة الاقتصاد الصناعة الوطنية.

كما أكدت، أهمية التركيز على إقامة صناعات للخامات حسب الموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، من خلال إقامة صناعات لتوفير الخامات والعمالة والنقل والتخزين مثل محافظة الأقصر والتي تتميز بالإنتاج المبكر لمحصول العنب والطماطم عن باقي المحافظات.