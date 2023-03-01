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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم عيد الفطر.. شاهد البوستر الرسمي ل “خمس جولات”

صدى البلد

طرحت شركة علامز فيلم برودكشن، البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر.

 

لمشاهدة البوستر من هنا 


وتصدر آدم شرقاوي بوستر فيلم خمس جولات، وبجانبه الفنان نور النبوي، يتوسطهم النجم ماجد المصري، بينما يظهر معهم المطربة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك.

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تمهيدا لعرضه في عيد الفطر.. إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم خمس جولات

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داليا شوقي: وبينا ميعاد بيحقق حلمي في التمثيل وطرح "خمس جولات" قريبا


وكانت الشركة المنتجة طرحت الأسبوع الماضي البوستر والإعلان التشويقي، في إطار الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات قبل عرضه في السينمات بعيد الفطر المبارك.


وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

فيلم خمس جولات  بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

 

 

خمس جولات ماجد المصري عيد الفطر سينما شركة سينرجي

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