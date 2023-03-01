عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك.. طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج

طريقة عمل محشي بطاطس
طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج

تعتبر طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج من الأكلات العربية المحببة و تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي، ويمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي والسلطة الخضراء. 

 

فطور مصري.. طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة وربع، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج

 

محشي بطاطس بالعصاج

 

مقادير طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج:

10 حبات بطاطس مستديرة متوسطة الحجم

½ كيلو عصاج بالطماطم 

(لحم مفروم متبل ناضج)

مقدار من صلصة الطماطم (2 فص ثوم- 2 كوب طماطم – 2ملعقة كبيرة سمن – 1ملعقة خل )

 

طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج :

_ نقشر البطاطس ونقورها من المنتصف، ثم نغسلها بالماء، ونجففها ثم نحمرها في السمن نصف تحمير.
_ نحشو البطاطس بالعصّاج، ثم نحضر طبق فرن مدهون بالسمن، ونضع البطاطس المحشي فيه.
_ نسكب صلصة، وندخلها في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج مع إضافة الماء كلما احتاج الامر.
_ نقدم محشي بطاطس بالعصاج في طبق التقديم، ونزيّنيها بالبقدونس.

محشي محشي بطاطس محشي بطاطس بالعصاج طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج لحم مفروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

موضوعات متعلقة

وصفة شهية.. طريقة عمل سلطة العدس

من المطبخ المصري.. طريقة عمل البامية الويكا على أصولها خطوة بخطوة

حلوى خليجية لشهر رمضان.. طريقة عمل الدرابيل

حلوى يمنية.. تعلمي طريقة عمل اللحوح الحضرمي بالسكر

ترشيحاتنا

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعديل قرار تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

تحذير عاجل من حقنة البرد .. اعرف أضرارها

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

فيديو

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ