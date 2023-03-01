جددي سفرتك.. طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج

تعتبر طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج من الأكلات العربية المحببة و تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي، ويمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي والسلطة الخضراء.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة وربع، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج

محشي بطاطس بالعصاج

مقادير طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج:

10 حبات بطاطس مستديرة متوسطة الحجم

½ كيلو عصاج بالطماطم

(لحم مفروم متبل ناضج)

مقدار من صلصة الطماطم (2 فص ثوم- 2 كوب طماطم – 2ملعقة كبيرة سمن – 1ملعقة خل )

طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج :

_ نقشر البطاطس ونقورها من المنتصف، ثم نغسلها بالماء، ونجففها ثم نحمرها في السمن نصف تحمير.

_ نحشو البطاطس بالعصّاج، ثم نحضر طبق فرن مدهون بالسمن، ونضع البطاطس المحشي فيه.

_ نسكب صلصة، وندخلها في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج مع إضافة الماء كلما احتاج الامر.

_ نقدم محشي بطاطس بالعصاج في طبق التقديم، ونزيّنيها بالبقدونس.