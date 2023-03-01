الدقهلية تحصد المركز الثالث بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

أقيمت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (رسمي /عربي) بالمركز الرئيسي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بين محافظات الدقهلية، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، البحر الأحمر.

وبعد إعلان نتيجة المسابقة، تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة لمدرسة ديسط الثانوية التابعة لإدارة طلخا التعليمية والطلاب المشاركين في المسابقة وهم عمر عصام السعيد والطالبة تسنين خالد محمد والطالبة هاجر القصبى أحمد والطالبة ياسمين هشام عوض والطالبة مى نافع السعيد والطالب أحمد نافع السعيد.

وأكد وكيل الوزارة، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز قيم التفوق العلمى لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، وإكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

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