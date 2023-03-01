إدارة امتحانات الأزهر تعقد اجتماعا بمديري المناطق ومسئولي المطابع السرية

عُقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمديري إدارات الامتحانات بـالأزهر، ومسئولي المطابع بالمناطق الأزهرية بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الاجتماع الدوري مع مديري إدارات الامتحانات بالأزهر

وذلك بحضور كل من الشيخ علي خليل رئيس القطاع الأسبق، وأ.د/ أحمد خليفة الشرقاوي وكيل القطاع لشئون التعليم، ومحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالمشيخة، وسامي فؤاد مدير الشئون القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بأعمال الامتحانات بالمناطق الأزهرية.

وبدأ الشيخ على خليل في الحديث عن أهمية الالتزام بكافة التعليمات والسرعة في الأداء والسرية المطلوبة وقام سامي فؤاد بشرح الضوابط الخاصة بأعمال المطابع السرية وشرح آليات العمل داخل المطابع وضوابط اختيار واضعي الأسئلة. كما تحدث الدكتور أحمد الشرقاوي عن أهمية الإخلاص في العمل والتفاني في تحقيق الأعمال المطلوبة بكل شفافية وعن قيمة الانضباط وأثره على نجاح الأعمال التي تمس الامتحانات وتؤكد على رفعة مؤسسة الأزهر الشريف في حماية مصالح الطلاب والتي تتطلب من الجميع العمل بكل جدية والتزام تام .

كما تمت مناقشة الأعمال الخاصة بملء الاستمارات وكيفية استلامها لتجهيزها للترقيم، كما تمت مناقشة كيفية ندب أعضاء أمانة سر الشهادة الثانوية وندب أعضاء لجان التصحيح، ومعايير انتقاء واختيار مقرات لجان الامتحانات، ومراكز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية.

وفي نهاية اللقاء تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التى طرحها الحضور وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات أقرها جميع الحضور.

وتم الاجتماع تحت إدارة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والذي أكد على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط بكل دقة وحزم، لضمان إتمام كافة أعمال الامتحانات على أكمل صورة تليق بالأزهر الشريف.