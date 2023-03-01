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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تشارك في ورش العمل المؤتمر الثالث لجراحات المسالك البولية والتناسلية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح اليوم الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية وعميد كلية التمريض بقنا فعاليات ورشة العمل الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لجراحات المسالك البولية والتناسلية الذى تنطلق فعالياته بالغردقه خلال مارس الجارى بمشاركة جامعة أسوان .

 ويأتى ذلك ضمن إقامة أولي ورش العمل بالمؤتمر الثالث لجراحات المسالك البولية والتناسلية والذي يقام تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعه، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب البشرى. 

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كما شهد الإفتتاح الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف الهوارى وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور إيهاب رفعت أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنيا وعضو الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية والتناسلية.

وألقى الكلمة الإفتتاحية الدكتور عمر الصغير أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية بقنا، والتي أعرب خلالها عن شكر القسم للدعم الملموس من قبل إدارة الجامعة والكلية لقسم المسالك البولية، ووجه شكره وتقديره لكل الحضور.

كما قام الدكتور جمال عبد الحميد الصغير بتقديم درع القسم تكريماً لكل من الدكتور إيهاب رفعت أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة المنيا، والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية. 

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كما قام وكيل وزارة الصحة بقنا بتكريم الدكتور إيهاب رفعت، ثم بدأ الجزء العملى من الورشه وذلك بإجراء تفتيت حصوة بالكلى لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً ولكنها تعانى من انتباذ بالكلى وذلك عن طريق منظار الحالب والكلى المرن، ثم تم إجراء تفتيت وإستخراج حصوات متعددة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات وذلك عن طريق منظار الكلى الجراحى للاطفال حيث تعد تلك التقنيات من أحدث التقنيات المتبعه عالمياً فى علاج حصوات الكلى.

وشهدت جامعة أسوان الثلاثاء تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي الألماني بقاعة المشير حسين طنطاوي بالحرم الجامعي بصحاري وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والسفير الألماني فرانك هارتمان والوفد المرافق له، ونواب رئيس الجامعة ورؤساء عدد من شركات الكهرباء والطاقة بأسوان وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لجمهورية المانيا الاتحادية ، ثم كلمات المنصة الكريمة، كما قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للسفير الألماني وقدم السفير الألماني هدايا تذكارية لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

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