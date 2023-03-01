صحة أسوان: لا زيادة في أعداد إصابة الأطفال بمرض الجدري

حالات متواكبة مع تغير الفصول..

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، على أنه لا توجد زيادة فى أعداد إصابة الأطفال بمرض الجدرى على مستوى مدن ومراكز المحافظة والمدارس ودور الحضانة، حيث أنه من الطبيعى أن تظهر إصابة بعض الحالات خلال الفترة الحالية متواكبة مع تغير الفصول والمناخ، وأيضاً مع إنتشار بذور اللقاح وذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على توضيح الحقائق بكل شفافية أمام المواطنين.

وقال إيهاب حنفى بأن الحالات التى ظهرت حتى الآن أقل من معدلات الإصابة التى ظهرت خلال العام الماضى في نفس الفترة وهى تعالج ذاتياً داخل المنازل من خلال عزل الطفل ، لأنه مرض معدى ، بالإضافة إلى التعامل معه بواسطة طبيب متخصص ، فضلاً عن التعامل مع إرتفاع درجات الحرارة بالحصول على جرعات الأدوية الخافضة للحرارة .

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل تكريم 42 معلم مثالى وأم مثالية لعام 2023 ، بجانب سحب قرعة العمرة للأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لـ 6 من المكرمين.



مرض الجدرى

حضر الحفل الذى نظمته نقابة المعلمين خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية والنقابية والشعبية .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لنقابة المعلمين على هذه المبادرة الطيبة للإحتفاء بالمتميزين فى مختلف المجالات سواء التعليمية أو المجتمعية، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على نقابة المعلمين فهى منذ تأسيسها فى عام 1955 تساهم بدور إيجابى لخدمة المجتمع المدنى فى كافة مناحى الحياة ليثبت ذلك دائماً ريادة هذه النقابة فى كل المناسبات بما يعكس دفء المشاعر والعلاقات الأخوية والودية بين كافة فئات وأطياف المحافظة .



أنشطة متنوعة

وأشار أشرف عطية إلى أن للنقابة أيضاً اهتمام متواصل للإرتقاء والنهوض بمنظومة العملية التعليمية ورفع مستوى المعلم للوصول إلى الأفضل دائماً، وخلق كوادر بشرية قادرة على مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يشهده العالم .

وأوضح عطية أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعاً لكل جهد مخلص وفكر خلاق ومبتكر لمواجهة التحديات العديدة للإسراع فى دفع حركة العمل الجاد والإنتاج بمختلف المجالات فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعروس المشاتى، والذى تجسد فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام بإطلاق وإنجار العديد من المشروعات التى تستهدف إحداث نقلة نوعية وحضارية لساحرة الجنوب منها إحلال وتجديد البنية التحتية، وإقتحام أكثر من 14 مشروع متعثر تم إنجاز 12 منهم ، بجانب مشروعات إنشاء المحاور والكبارى وإزدواج ورفع كفاءة الطرق السريعة والداخلية .