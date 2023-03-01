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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مبادرة رعاية النشء تعقد أول اجتماعاتها بـ تنسيقية شباب الأحزاب

صدى البلد

عقدت مجموعة «رعاية النشء»، إحدى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد» اجتماعا برئاسة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في أولى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد»، والتي تتضمن عدة محاور بخلاف رعاية النشء، أبرزها التماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق أعضاء محور رعاية النشء على ملفات العمل الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بوثيقة التأمين التعليمية للطفل، إلى جانب طرح مشروعات قوانين تهدف تنمية مهارات النشء.

ومن المقرر تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين، لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة.

ويضم محور رعاية النشء من أعضاء التنسيقية، نور الشيخ، ودينا المقدم، ومحمد طارق، ويوستينا رامي، ودينا طارق، وهدير محمد، وعاصم السماحي.

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